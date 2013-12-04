Еще одна маска Лошади

Более сложную вы можете посмотреть здесь.
Сегодня я предлагаю более простую конструкцию — пусть Вас не пугает, что ограниченность форматом А4 несколько увеличила количество деталей. И, думаю, не лишним будет сказать, что размер маски по обхвату головы не ограничен: все зависит только от диаметра картонного/бумажного обруча, который можно при желании удлинить.
маска Лошади
Маска лошади. Скачать 7 листов А4 одним архивным файлом. Черно-белый трафарет
Маска лошади. Скачать 7 листов А4 одним архивным файлом. Цветной вариант
Маска лошади. Схема сборки
Маска лошади. Черно-белый трафарет. Детали
Маска лошади. Черно-белый трафарет. Детали
Маска лошади. Черно-белый трафарет. Детали
Маска лошади. Черно-белый трафарет. Детали
Маска лошади. Черно-белый трафарет. Детали
Маска лошади. Черно-белый трафарет. Детали
Маска лошади. Цветной вариант. Детали
Маска лошади. Цветной вариант. Детали
Маска лошади. Цветной вариант. Детали
Маска лошади. Цветной вариант. Детали
Маска лошади. Цветной вариант. Детали
Маска лошади. Цветной вариант. Детали
Здорово! Спасибо
Пользуйтесь на радость 😉
спасибо большое
Пожалуйста 🙂
Супер маска)! Вчера сделала-сегодня одели на утренник, наш малыш был самой лучшей лошадкой)! Спасибо вам за оригинальные идеи;)!
p.s. как скинуть фото)?
Очень здорово). И Вам спасибо большое за отзыв — приятно знать, что твоя работа приносит людям радость 😉
Фото шлите по адресу pti@agesha.ru, жду с нетерпением!
Класс! Огромное спасибо. Я правда не поняла как не загибая середину морды можно приклеить, но спасибо большое за шаблоны! постараюсь прислать фотку.