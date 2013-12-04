Еще одна маска Лошади

Более сложную вы можете посмотреть здесь.

Сегодня я предлагаю более простую конструкцию — пусть Вас не пугает, что ограниченность форматом А4 несколько увеличила количество деталей. И, думаю, не лишним будет сказать, что размер маски по обхвату головы не ограничен: все зависит только от диаметра картонного/бумажного обруча, который можно при желании удлинить.

Маска лошади. Скачать 7 листов А4 одним архивным файлом. Черно-белый трафарет

Маска лошади. Скачать 7 листов А4 одним архивным файлом. Цветной вариант