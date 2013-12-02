Маска «Лошадь»

В этом году я решила пойти от сложного к простому и сначала выкладываю конструкцию более сложной маски: до Нового года еще есть время и Вы сможете успеть ее сделать. Более простую маску можно посмотреть здесь.

Строго говоря, это не совсем маска, а скорее шлем-шапка:



Скачать схему сборки и детали выкройки маски одним zip-файлом (5MB, 16 листов А4)

Это достаточно сложная конструкция, требующая времени, терпения, внимания и усидчивости :). Иными словами, это маска, которую ребенку в одиночку не осилить. Но не бойтесь привлечь малыша к изготовлению: совместный труд, он, так сказать, объединяет ;).

Для работы используйте прочный, но достаточно гибкий картон. Минимальный обхват головы ребенка — 49 см. Но это не фиксированный размер, разрез на затылочной части позволит, при желании, одеть ее и на взрослого.

Вырезать трафареты деталей необходимо по сплошной толстой линии.

Тонкими штрихами у края помечены центры симметричных деталей для лучшей стыковки.

Штриховой пунктир — места сгиба.

Точечный пунктир просто ограничивает место склейки, перегибать деталь по нему не надо.

Иногда зубчики проще сначала перегнуть по линии сгиба все вместе, не разрезая, предварительно продавив линию сгиба на картоне острым концом ножниц, используя кое-где линейку, и уж только потом выстригать каждый зубчик в отдельности.

Для более аккуратой склейки частей на особо изогнутых контурах лучше приклеивать по паре-тройке «зубчиков», не промазвая клеем все за один раз.

Если вы будете пользоваться простым белым картоном и хотите раскрасить лошадь, то сделать это лучше уже после склейки всех частей вместе, но так как расстричь «волосы» гривы я рекомендую до ее соединения с затылочной частью, то гриву желательно покрасить до сбора всей маски.

Перед началом работы ознакомьтесь со схемой сборки маски.

