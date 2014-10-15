Мягкая игрушка «Акула»

Для деталей живота, верхней челюсти и двух из четырех деталей боковых плавников возьмите белую или светлую ткань.

Для туловища, спинного плавника и оставшихся двух деталей боковых плавников возьмите темную, контрастную к предыдущим деталям ткань.

Для ткани пасти подойдет любой красноватый оттенок, достаточно контрастный, но гармонирующий с предыдущими двумя.

Выкройки даны без припусков на швы.

1) Прошейте вытачки на деталях живота и туловища.

2) Сшейте между собой детали живота, не забыв оставить незашитую часть для дальнейшей набивки игрушки ватой.

3) Сшейте между собой детали спинного и боковых плавников. Выверните их на лицевую сторону.

4) Сшейте между собой пасть и верхнюю челюсть.

5) Пришейте пасть к животу.

6) Приметайте спинной плавник к туловищу (с лицевой стороны).

7) Сшейте между собой части туловища по линии спины (со спинным плавником) и хвоста.

8) Приметайте боковые плавники к туловищу.

9) Сшейте между собой туловище и живот.

10) Выверните изделие на лицевую сторону, набейте его ватой или синтепоном и зашейте оставшееся отверстие на животе потайным швом.

11) Пришейте глаза-пуговицы