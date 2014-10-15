Мягкая игрушка «Пингвин»

Выкройки даны без припусков на швы.

1) Прошейте вытачки на деталях головы и туловища.

2) Сложите крылья по линии сгиба, прошейте и выверните на лицевую сторону.

3) Сшейте детали клюва между собой по внешнему краю и выверните на лицевую сторону.

4) Сшейте лапки и выверните их на лицевую сторону.

5) Сшейте вместе детали головы.

6) Пришейте щеки к голове.

7) Приметайте клюв к голове и щекам.

8) Сшейте вместе детали живота.

9) Сшейте вместе детали туловища по шву спереди.

10) Пришейте живот к туловищу.

11) Приметайте крылья к туловищу.

12) Прошейте шов на спине только немного сверху и снизу, оставив отверстие для набивки ватой или синтепоном.

13) Приметайте лапки ко дну.

14) Пришейте дно к туловищу.

15) Начиная с клюва, сшейте вместе туловище и голову.

16) Выверните изделие на лицевую сторону и набейте ватой.

17) Оставшееся отверстие зашейте потайным швом.

18) Пришейте глаза-пуговицы.