Мягкая игрушка «Пингвин»

Выкройки даны без припусков на швы.
1) Прошейте вытачки на деталях головы и туловища.
2) Сложите крылья по линии сгиба, прошейте и выверните на лицевую сторону.
3) Сшейте детали клюва между собой по внешнему краю и выверните на лицевую сторону.
4) Сшейте лапки и выверните их на лицевую сторону.
5) Сшейте вместе детали головы.
6) Пришейте щеки к голове.
7) Приметайте клюв к голове и щекам.
8) Сшейте вместе детали живота.
9) Сшейте вместе детали туловища по шву спереди.
10) Пришейте живот к туловищу.
11) Приметайте крылья к туловищу.
12) Прошейте шов на спине только немного сверху и снизу, оставив отверстие для набивки ватой или синтепоном.
13) Приметайте лапки ко дну.
14) Пришейте дно к туловищу.
15) Начиная с клюва, сшейте вместе туловище и голову.
16) Выверните изделие на лицевую сторону и набейте ватой.
17) Оставшееся отверстие зашейте потайным швом.
18) Пришейте глаза-пуговицы.