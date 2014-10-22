Объемная фигурка козы из бумаги

Эту козу Ваш ребенок может предварительно раскрасить, выстричь и подарить поделку на Новый год бабушке или дедушке :).

Выстригайте и расстригайте по сплошным прямым линиям. Рога и хвостик можно чуть подзавить с помощью ножниц.

Сгибайте по пунктиру.

Точечные линии просто ограничивают место склейки.

Если вы используете тонкую бумагу, то стык шеи и туловища можно просто аккуратно согнуть, а на картоне эти линии рекомендуется предварительно продавить кончиками ножниц по линейке.

Распечатка фигурки козы на бумаге А4 для черно-белого принтера: