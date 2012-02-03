Оформить подписку на журнал

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Очень интересный сайт. Спасибо большое. Жду с нетерпением обновлений.
Большое спасибо за внимание к журналу! Сама понимаю, что давно надо бы пора закончить следующий проект из рубрики «поделки», но в этот раз пришлось чуть повозиться 🙂
Спасибо большое за оригинальную работу, поменяли размер и рисунок орнамента одели в 6 классе провели мероприятие в школе Класс…. Огромное спасибо еще раз