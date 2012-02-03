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Оформить подписку на журнал: 3 комментария

    • Большое спасибо за внимание к журналу! Сама понимаю, что давно надо бы пора закончить следующий проект из рубрики «поделки», но в этот раз пришлось чуть повозиться 🙂

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