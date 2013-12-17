Оригинальная коробочка для подарка в виде фонарика

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коробочка-фонарик Продолжая тему коробочек для подарков, хочу предложить Вам в этом году вот такой замечательный фонарик. Зафиксировав крышку на стенке коробочки-фонарика капелькой клея, эту поделку можно использовать просто как новогоднее украшение.
Вы можете сделать этот фонарик из цветного картона или из белого, раскрасив его после сборки. Пару-тройку дополнительных вариантов детали 1 (см. схему) я выложу чуть позже.
Выстригать детали необходимо по сплошной черной линии. Пунктиры — для сгиба.
Точечные линии просто ограничивают места склейки, сгибать по ним детали не нужно. Пунктирные линии можно немного продавить кончиками ножниц (используя, где это необходимо, линейку) — для лучшего сгибания бумаги или картона.

Схема сборки одним файлом (4 листа А4)
Черно-белый трафарет одним файлом (3 листа А4)
Черно-жёлтый трафарет одним файлом (3 листа А4)

Коробочка-фонарик. Схема сборки. Лист 1.

Коробочка-фонарик. Схема сборки. Лист 1.

Коробочка-фонарик. Схема сборки. Лист 2.

Коробочка-фонарик. Схема сборки. Лист 2.

Коробочка-фонарик. Схема сборки. Лист 3.

Коробочка-фонарик. Схема сборки. Лист 3.

Коробочка-фонарик. Схема сборки. Лист 4.

Коробочка-фонарик. Схема сборки. Лист 4.

Коробочка-фонарик. Черно-белый трафарет.

Коробочка-фонарик. Черно-белый трафарет.

Коробочка-фонарик. Черно-белый трафарет.

Коробочка-фонарик. Черно-белый трафарет.

Коробочка-фонарик. Черно-белый трафарет.

Коробочка-фонарик. Черно-белый трафарет.

Коробочка-фонарик. Цветовой вариант.

Коробочка-фонарик. Цветовой вариант.

Коробочка-фонарик. Цветовой вариант.

Коробочка-фонарик. Цветовой вариант.

Коробочка-фонарик. Цветовой вариант.

Коробочка-фонарик. Цветовой вариант.

Оригинальная коробочка для подарка в виде фонарика: Один комментарий

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