Оригинальная коробочка для подарка в виде фонарика

Продолжая тему коробочек для подарков, хочу предложить Вам в этом году вот такой замечательный фонарик. Зафиксировав крышку на стенке коробочки-фонарика капелькой клея, эту поделку можно использовать просто как новогоднее украшение.

Вы можете сделать этот фонарик из цветного картона или из белого, раскрасив его после сборки. Пару-тройку дополнительных вариантов детали 1 (см. схему) я выложу чуть позже.

Выстригать детали необходимо по сплошной черной линии. Пунктиры — для сгиба.

Точечные линии просто ограничивают места склейки, сгибать по ним детали не нужно. Пунктирные линии можно немного продавить кончиками ножниц (используя, где это необходимо, линейку) — для лучшего сгибания бумаги или картона.

Схема сборки одним файлом (4 листа А4)

Черно-белый трафарет одним файлом (3 листа А4)

Черно-жёлтый трафарет одним файлом (3 листа А4)