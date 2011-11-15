Рисунки Юрия Алексеевича Васнецова к русским народным потешкам

«В нашей выставке-подборке собраны работы замечательного мастера детской книжной иллюстрации Юрия Алексеевича Васнецова. Это иллюстрации к русским народным потешкам, песенкам. Удивительно добрый, красочный мир создал художник в своих рисунках.

Васнецов родился в старинном русском городе Вятке. Дремучие леса окружали город со всех сторон. Жили в этих лесах разные звери и птицы. Все герои сказочных рисунков Васнецова словно вышли из вятских лесов.

А красоту мира учили его понимать народные мастера. Замечательные эти умельцы были от природы людьми талантливыми, весёлыми и щедрыми. Они разрисовывали ставни окон, расписывали прялки, печи, дуги, берестяные туески – всё, что только можно было украсить изображениями фантастических растений, птиц, зверей.



Всю свою жизнь любил Юрий Васнецов вспоминать весёлую ярмарку Свистунью, где возами продавались изделия народных умельцев. Всё там было нарядное, яркое, праздничное: вышитые скатерти, деревянные вёдра, глиняная посуда. И уж непременно пряники и расписные свистульки.

Юрий Васнецов и сам взял в руки кисточку и стал расписывать печи да ставни. Быть бы и ему одним из вятских мастеров, но он захотел учиться и уехал из Вятки в Ленинград, который тогда назывался Петроградом. Он поступил в Академию Художеств.

А после учёбы художник начинает работать в издательстве. Васнецов навсегда поселился в Ленинграде и почти полвека проработал там, рисуя картинки для детских книг.»

Заслуженный художник РСФСР Л.А. Токамаков.

Из вступительного слова к выставке рисунков потешек и песенок 1984 года выпуска.