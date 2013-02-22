Шлем витязя для маленьких защитников Отечества к 23 февраля

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шлем витязя

Эта выкройка подойдет для девятилетнего ребенока (голова окружностью около 52,8 см). Впрочем, на двухлетнем малыше шлем выглядел тоже не слишком большим (то есть возрастной диапазон использования — 2-9 лет). Выкройку можно использовать просто как трафарет и сам шлем сделать из фольги. При склеивании деталей обратите внимание на цифры-подсказки (1 приклеиваем к 1, 2 к 2 и т. д.).

Лист 1 (А4)
Лист 2 (А4)
Лист 3 (А4)

Шлем витязя для маленьких защитников Отечества к 23 февраля: 4 комментария

  4. Спасибо огромнейшее за оригинальную работу, переделав размеры шлема и изменили орнамент одели ребятам из 6 класса и провели мероприятия в школе Класс….. Еще раз спасибо
    Виль и Альфия Баязитовы

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