Шлем витязя для маленьких защитников Отечества к 23 февраля

Эта выкройка подойдет для девятилетнего ребенока (голова окружностью около 52,8 см). Впрочем, на двухлетнем малыше шлем выглядел тоже не слишком большим (то есть возрастной диапазон использования — 2-9 лет). Выкройку можно использовать просто как трафарет и сам шлем сделать из фольги. При склеивании деталей обратите внимание на цифры-подсказки (1 приклеиваем к 1, 2 к 2 и т. д.).
Лист 1 (А4)
Лист 2 (А4)
Лист 3 (А4)
Классный шлем! Спасибо. Даже его в цвете распечатаю на этих выходных!
как жаль, не могу скачать. А очень нужно.
Огромное СПАСИБО! Всё получилось. 🙂
Спасибо огромнейшее за оригинальную работу, переделав размеры шлема и изменили орнамент одели ребятам из 6 класса и провели мероприятия в школе Класс….. Еще раз спасибо
Виль и Альфия Баязитовы